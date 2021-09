Commisso sulla pausa Nazionali: “Le big non devono avere vantaggi, si faccia qualcosa”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai giornalisti direttamente dal Viola Park in fase di costruzione

"Ho parlato con Italiano: questi giocatori che vanno via in Sudamerica, Africa... Non è possibile che ci fanno giocare il sabato quando loro tornano il venerdì. Bisogna fare qualcosa, le squadre che giocano in Champions non devono avere vantaggi".