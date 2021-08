Di Marzio – Vlahovic, serata importante per il futuro: Commisso gli chiederà…

L'aggiornamento sull'attaccante oggetto del desiderio dell'Inter sul quale è piombato l'Atletico Madrid

Negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha sfornato un aggiornamento anche sul futuro di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: "Per Vlahovic sarà molto importante la serata di oggi. A Roma ci sarà un vero faccia a faccia tra Commisso e il calciatore e il presidente gli vorrà chiedere di essere sincero sulla sua volontà. La Fiorentina vuole capire le intenzioni del calciatore, resta da capire soltanto questo, perché l'Atletico ha già un accordo totale con le parti. Qualora l'attaccante decidesse di lasciare l'Italia, per i viola partirebbe la rumba: arriverebbe Scamacca, ma non solo".