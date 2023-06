Commisso: “Abbiamo perso solo con l’Inter e con gli ‘animali’ del West Ham. Se…”

Poi sulla vicenda che nella finale di Conference a Praga ha visto protagonista Biraghi colpito alla testa dal lancio di un oggetto dal settore dei sostenitori del West Ham: ''Niente ricorso ma quell'episodio ci ha condizionato e qualcuno della Uefa si prenderà la responsabilità di un provvedimento. Ho sentito la Uefa e so che stanno indagando ma non so cosa succederà. I nostri tifosi vengono penalizzati quando sbagliano, dovrebbe accadere altrettanto per gli altri. Da parte di Ceferin c'era imbarazzo, tutto il mondo ha visto, anche lui ha parlato con il presidente della Premier League'. Sono orgoglioso e ringrazio intanto i miei giocatori e la mia società per il fair play dimostrato''.