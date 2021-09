Commisso: “Vlahovic? Credo voglia restare. Spero rinnovi il contratto”

Le parole del presidente della Fiorentina a proposito del futuro dell'attaccante che piace anche all'Inter

Rocco Commisso, ha parlato a margine di un sopralluogo fatto con la stampa dove sorgerà il nuovo centro sportivo "Viola Park" nel comune di Bagno a Ripoli. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ci vuole tempo, speriamo che nei prossimi tre mesi non piova molto, così gli operai possono lavorare dentro. Voglio ringraziare il sindaco Casini, Marco Casamonti, Giovanni Nigro, la mia famiglia e Joe Barone. Stiamo andando avanti. La vostra Fiorentina non ha mai avuto una sede di proprietà, la nostra sarà la prima per le donne in Italia. Sarà una bella cosa, un orgoglio per i fiorentini".