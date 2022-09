Compagnoni: “Assenza Brozovic pesante. Asllani non è pronto per fare il titolare in certe gare”

A Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha sottolineato come l'assenza di Marcelo Brozovic possa rivelarsi molto importante in negativo per l'Inter

Marco Macca

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha sottolineato come l'assenza di Marcelo Brozovic possa rivelarsi molto importante in negativo per l'Inter:

"L'Inter è una squadra forte e sta giocando sotto ritmo. L'assenza di Brozovic può pesare, lo abbiamo visto l'anno scorso. Ora c'è un sostituto, anche se Inzaghi sembra avere dei dubbi. Per me è dura vedere Asllani titolare nell'Inter in partite così difficili in un ruolo così delicato".

(Fonte: Sky Sport)