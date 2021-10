Compagnoni: “Inter, lasciare fuori Sanchez ora sarebbe un autogol. Correa…”

Intervenuto a Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha commentato le possibili scelte di Simone Inzaghi in attacco per la gara di domenica

Intervenuto a Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha commentato le possibili scelte di Simone Inzaghi in attacco per la gara di domenica tra Inter e Udinese. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il Sanchez che abbiamo ammirato a Empoli non può restare fuori, è in grande forma e lasciarlo in panchina sarebbe un autogol. Inzaghi ha tante soluzioni: ora sono in ribasso le quotazioni di Correa, che però è stato decisivo con una doppietta a Verona. Per lui l'Inter ha speso più di 30 milioni. Inzaghi ha un pacchetto offensivo di livello, con giocatori che si integrano alla perfezione tra loro. Scudetto? Napoli e Milan stanno bene, di sicuro gli azzurri per ora sono più brillanti".