Compagnoni: “Inter, difesa problema anche più grande di Lukaku: Romelu non…”

"L'interrogativo grosso dell'Inter riguarda i gol subiti, i segnali di allarme c'erano stati anche in estate con i tanti gol presi nelle amichevoli. Si diceva non contassero nulla ma la musica non è cambiata in stagione, l'Inter prende troppi gol. Lukaku? Non si ritrova, fa fatica, non so se sia più un problema fisico o mentale. Il giocatore non si discute ma sottolineo che i dati statistici dicono che i gol subiti sono un problema più grande di quanto lo sia Lukaku. Lukaku sicuramente non è travolgente ma Dzeko e Lautaro stanno facendo benissimo. Il problema dei gol subiti è enorme, un numero esorbitante per i giocatori importanti che ha l'Inter"