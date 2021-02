Inter, Compagnoni: “Conte su Lukaku ha puntato i piedi, sta avendo ragione. Hakimi…”

Il giornalista ha parlato dell'attaccante nerazzurro ma anche messo a confronto alcuni nerazzurri di oggi con quelli del Triplete

Lukaku è l'uomo copertina, l'uomo più importante perché segna tantissimo e quando l'Inter è in difficoltà può buttare palla in avanti e con lui può sempre succedere qualcosa lui se la inventa. Giocatore straordinario, la più brillante operazione di Conte all'Inter ha fatto tutto per averlo, ha puntato i piedi fatto le bizze ma sta avendo clamorosamente ragione.

Hakimi deve dare il cento per cento, non ha ancora tirato fuori tutte le sue potenzialità. Hakimi, per quanto fortissimo non ha ancora raggiunto i livelli di Maicon.