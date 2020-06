Compagnoni: “L’Inter aveva bisogno dell’innesto Eriksen, vale il salto di qualità”

Maurizio Compagnoni ha parlato su Skysport dell’inserimento di Eriksen nell’Inter di Conte: «Doveva necessariamente trovargli una collocazione», ha detto il telecronista del noto canale satellitare.

Poi ha anche aggiunto: «La squadra vista fino a gennaio giocava bene, era aggressiva, aveva anche fatto buoni risultati. Ma per puntare allo scudetto aveva bisogno di un innesto di qualità. L’innesto è arrivato dal mercato a gennaio. Conte si è preso del tempo perché ha le sue idee e il giocatore non veniva da un periodo brillantissimo al Tottenham. Sicuramente è un giocatore che può far fare il salto di qualità all’Inter, che può trasformarla da una squadra forte, ma non da scudetto a squadra che possa competere per il titolo».

(Fonte: SS24)