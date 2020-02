Compagnoni: “L’Inter non sta brillando come all’inizio. Eriksen? Conte ha fatto capire…”

Presente negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni analizza il momento dell’Inter. Questo il commento del giornalista: “All’Inter si rendono perfettamente conto che la squadra non sta brillando come a inizio stagione. L’Inter è stata costruita da Conte in un certo modo, squadra molto aggressiva che spinge molto sull’acceleratore. Chiaramente questo è difficile farlo per 38 partite su 38. L’Inter per sua natura se abbassa i ritmi diventa una squadra lontana da quella che abbiamo ammirato in certe partite. Come risolvere questo problema? Alzando la qualità e il giocatore per alzare la qualità l’Inter lo ha preso a gennaio ed è Eriksen. Conte ha fatto capire che non sarà semplicissimo inserire il danese perché per la sua idea di Inter, Eriksen non è facile da collocare. Però un 3-4-1-2 con Eriksen dietro le due punte, alzerebbe moltissimo il livello qualitativo dell’Inter“.

(Sky Sport)