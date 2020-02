Inter, in Europa League scocca l’ora di Eriksen? E l’Uefa lo incensa così su Twitter

Poco più di 24 ore dal debutto stagionale dell’Inter in Europa League: la squadra di Antonio Conte sarà infatti ospite in Bulgaria del Ludogorets nel match d’andata dei sedicesimi di finale. Uno dei protagonisti della gara dovrebbe essere Christian Eriksen, che sta lavorando duramente per conquistarsi definitivamente una maglia da titolare. E intanto l’Uefa, attraverso l’account Twitter dell’Europa League, ha mostrato le giocate più belle del danese nella competizione: davvero cose straordinarie.