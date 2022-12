Compagnoni: “Inter, col Napoli è da dentro o fuori. Lukaku? Le critiche…”

"Lukaku deve ritrovare l'efficienza fisica, tutti i giocatori sono legati alla condizione atletica ma soprattutto uno come lui. Deve trasformare la delusione e le critiche post Mondiale in rabbia per imporsi come fatto alla prima esperienza all'Inter. Contro il Napoli, per l'Inter è una partita da dentro o fuori. I nerazzurri non la affrontano nel migliore dei modi, non si sa in che condizioni saranno i reduci dal Mondiale. Da quel punto di vista sta meglio il Napoli"