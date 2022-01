Compagnoni: “Inter, grande calcio. E’ bello vederla giocare. C’è una cosa che mi ha stupito”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha elogiato il lavoro di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter

"L'Inter ha trovato una qualità di gioco che in pochi si aspettavano a inizio stagione. ha efficacia e tanta qualità. E' bello veder giocare l'Inter, che regala momenti di grande calcio. Mi ha colpito molto una cosa: non accusa cali di tensione. Mi aspetto dei cali dopo tante partite impegnative, ma non è successo. Me lo aspettavo da Conte, che è un martello, ma Inzaghi, con metodi diversi, ci è riuscito ugualmente. Questa è una caratteristica delle squadre dalla grande mentalità vincente, l'Inter l'ha acquisita".