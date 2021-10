Compagnoni: “L’Inzaghi dell’Inter mi piace molto. Oscurato solo da…”

Le parole del giornalista a proposito dell'allenatore nerazzurro negli studi di Sky Sport

Ospite di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato anche di Simone Inzaghi e del percorso iniziato in nerazzurro da questa estate: "L'Inzaghi dell'Inter mi piace molto, così come mi piaceva quello della Lazio. I 17 punti dell'Inter sono tanti, assolutamente, e sono un po' oscurati dai 19 del Milan e dai 21 del Napoli, ma non è di certo colpa di Inzaghi".