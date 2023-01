Compagnoni: “Juventus senza progetto da quando è andato via Marotta. Ad Allegri chiedo…”

"Da quando è andato via Marotta, alla Juve non vedo più progetti. Vedo sessioni di mercato in cui arrivano giocatori forti, importanti ma senza una strategia precisa. Vorrei chiedere ad Allegri come voglia mettere in campo tutti i nuovi acquisti. Chiesa, per esempio, nel 3-5-2, o gioca esterno come a Napoli o sta in panchina. La Juve ogni anno naviga a vista, nel calcio bisogna avere una progettualità. Sarà una coincidenza ma da quando è andato via Marotta, alla Juve non vedo progetti"