In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così dell’Inter dopo il ko nel derby.

“Tutti i cambi di Inzaghi a centrocampo? Ieri non hanno fatto una gran partita, il centrocampo è il vero punto di forza nerazzurro. Un dato di fatto inconfutabile però è il seguente: cambiando tutti i centrocampisti, il Milan ha segnato il secondo gol e ha avuto 5 palle gol.

È un dato di fatto questo. A me Zielinski a Manchester era piaciuto molto. Il Milan come cattiveria agonistica ieri aveva una marcia in più. Ha parlato il campo: il Milan ha dominato dopo che Inzaghi ha cambiato tutto il centrocampo.