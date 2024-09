Cartoline per Inzaghi... e Spalletti

Ma potrebbe non esserci solamente l'Inter nel futuro di Pio Esposito. L'attaccante classe 2005 è da anni nel giro delle Nazionali giovanili, dove sta rapidamente bruciando le tappe, senza sentire la differenza di età: nell'estate del 2023 si è laureato campione d'Europa Under 19 e vice campione del mondo Under 20, in entrambi i casi giocando da sotto età, ed è ora stabilmente aggregato all'Under 21 del ct Nunziata, in un gruppo che comprende anche ragazzi nati nel 2002. L'approdo successivo, quello in Nazionale maggiore, potrebbe esseere più vicino di quanto si possa pensare: la penuria di centravanti di livello è diventata un problema cronico per l'Italia, e il ct Spalletti ha già preso appunti su Esposito.