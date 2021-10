Compagnoni: “Inter, Perisic sta molto bene. In attacco con Dzeko? In passato…”

Le parole del giornalista a proposito delle scelte di Inzaghi per Lazio-Inter negli studi di Sky Sport

Chi al fianco di Edin Dzeko in Lazio-Inter di sabato pomeriggio? Simone Inzaghi attende di conoscere le condizioni di Lautaro Martinez e intanto riflette. Anche Ivan Perisic è tra i candidati per una maglia in attacco e di questo ha parlato Maurizio Compagnoni negli studi di Sky Sport: "Perisic sta molto bene, contro il Sassuolo è stato dei migliori e il cross per Dzeko è stato spettacolare. In passato hai fatto la seconda punta in Germania, ma quando l'ha fatto anche in Italia non è andata molto bene".