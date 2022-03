Compagnoni: “L’Inter ora deve andare a giocarsela a Liverpool con personalità”

L'Inter è tornata alla vittoria dopo un febbraio nero nel migliore dei modi, infliggendo un 5-0 senza scampo alla Salernitana

"Io ho commentato la gara d'andata e sinceramente non ho visto differenze nella Salernitana, che invece erano attese. Non sono queste le partite in cui deve conquistarsi la salvezza, però... I granata hanno agevolato la partita dell'Inter, tatticamente era troppo sbilanciata. L'Inter ora deve andare a Liverpool e giocare con personalità, anche uscendo, ma giocandosela al meglio".