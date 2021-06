Compagnoni: “Skriniar? Non bello da vedere ma difensore dai piedi buoni”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato così di Milan Skriniar, autore del gol decisivo in Polonia-Slovacchia

"Non è bello da vedere ma Skriniar è un difensore dai piedi buoni, assolutamente. Prima di giocare alla Sampdoria, giocava anche davanti alla difesa il più delle volte. Poi fa anche gol importanti come in questa occasione e contro l'Atalanta con l'Inter".