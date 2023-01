Compagnoni: “Perché Skriniar non fa chiarezza sul futuro? Ci sono solo due motivi”

"Perché Skriniar non dice nulla sul suo futuro? Forse ci sono due motivi. Uno, al quale credo poco ma non lo escludo, è che Skriniar non ha ancora preso una decisione. L'altro è che ha già deciso di andare al PSG ma visto il rapporto molto forte con la tifoseria interista si sentirebbe un po' in imbarazzo. Se non parla, ci possono essere solo questi due motivi"