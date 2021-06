Repubblica – Inter, il compito di Inzaghi con Calhanoglu. Ipotesi cambio modulo

Repubblica spiega cosa dovrà fare Simone Inzaghi per favorire l'inserimento rapido del trequartista turco

Antonio Conte ci ha messo diverso tempo per inserire al meglio Christian Eriksen. Per l'Inter di oggi sarà invece fondamentale che Simone Inzaghi riesca ad inserire al più presto Hakan Calhanoglu nel suo scacchiere. Scrive infatti in merito Repubblica: "L’augurio è che Simone Inzaghi faccia più in fretta, rispetto al suo predecessore, a trovare un posto in campo al nuovo arrivato.