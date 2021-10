Libero – Il Comune alza la posta: Nuovo stadio sempre più lontano. Inter e Milan hanno…

Il vertice di ieri tra il sindaco e i rappresentanti di Inter e Milan non ha contribuito a dipanare la matassa di nodi accumulati nei mesi

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro a Palazzo Marino tra il sindaco Sala e i rappresentanti di Inter e Milan . Come sottolinea Libero, il vertice non ha contribuito a dipanare la matassa di nodi accumulati nei mesi.

"Dal contenuto vago del messaggio si può tuttavia dedurre che, con buona pace dei Verdi e degli ambientalisti più sfegatati, l’ipotesi di una ristrutturazione del Meazza è definitivamente tramontata. Il resto della nota è, tuttavia, scoraggiante, perché sembra riportare all’anno zero i termini di una trattativa che è in corso ormai da oltre due anni. E lo zampino dei Verdi e di alcuni altri membri “No-stadio” maggioranza, c’è eccome, nella parte in cui si torna a battere il tasto della “sostenibilità ambientale”, attraverso una soluzione che permetta di coniugarla al meglio con l’investimento dei club".