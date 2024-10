Il tifo organizzato dell'Inter batte un colpo. Lo fa attraverso un comunicato, apparso sull'account Instagram che ha già chiuso ogni legame col passato. Non più 'Curva Nord', infatti, ma 'Secondo anello verde'. Nel lungo testo condiviso in questi minuti, coloro chiamati a rimediare dopo il disastro emerso in questi giorni, hanno spiegato cosa sia successo, senza sottrarsi, e come intendono voltare pagina. Qui il messaggio nel dettaglio.