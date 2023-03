Conceicao: “Mi aspettavo di più dall’Inter. Noi sempre superiori tranne quando in 10”

Le parole del tecnico del Porto: "L'Inter è stata superiore solo per 10 minuti in tutte e due le partite, quando siamo rimasti in 10"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Porto, Sergio Conceicao, tecnico del club portoghese, ha commentato così l'eliminazione dalla Champions League ai danni dell'Inter: "L'Inter è stata superiore solo per 10 minuti in tutte e due le partite, quando siamo rimasti in 10. Per il resto, siamo stati sempre superiori. Siamo stati una squadra molto ben messa strategicamente, rendendoci conto di come potevamo condizionare l'avversario. In entrambe le partite siamo stati superiori, ma non abbiamo segnato ed è la cosa più importante.

Ai giocatori vanno fatti i complimenti perché hanno giocato un'ottima partita. Abbiamo fatto di tutto per essere all'altezza, ma siamo anche consapevoli che, in certi momenti e in alcuni dettagli, è mancato qualcosa. Abbiamo creato tanto, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare. Congratulazioni al mio gruppo di lavoro. Purtroppo non siamo passati, ma ce lo saremmo meritato.

Abbiamo pescato un'Inter che è arrivata qui molto bassa, giocando sui nostri errori e cercando di sfruttare gli spazi. Siamo sempre stati equilibrati e non abbiamo concesso grandi cose all'Inter. Abbiamo avuto due occasioni per segnare nel primo tempo e ancora di più nel secondo. Siamo sempre stati una squadra pressante e intensa.

Conoscevamo bene l'Inter, ma confesso che mi aspettavo più di una squadra con queste qualità individuali. Siamo stati nettamente superiori. È un misto di orgoglio e frustrazione, perché mi sento come i 50.000 che erano al Dragão e ai miei giocatori. A tutto il lavoro che facciamo qui non viene dato alcun merito. Pepe? Era in cura fino ad oggi e ha provato ancora a giocare, ma purtroppo non ci è riuscito. È un piccolo infortunio che verrà chiarito più avanti nel bollettino clinico".