Sergio Conceicao, tecnico del Porto, nella conferenza stampa al termine della finale di Coppa di Portogallo vinta grazie a un gol di Mehdi Taremi nei tempi supplementari, ha voluto salutare l'attaccante iraniano, pronto a trasferirsi a parametro zero all'Inter: "Gli auguro la più grande felicità del mondo, per lui e per la sua famiglia. Taremi mi ha davvero innervosito in questi quattro anni, soprattutto in allenamento. Ha un modo di lavorare che è molto suo. È molto professionale, ma a volte è un po' rilassato. Mi ha indispettito molto, ha preso molte cose sul serio. Ma sono riuscito a tirare fuori il meglio da Taremi, anche in una situazione non facile.