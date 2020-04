Le parole rilasciate ieri da Jan Vertonghen non cambiano quello che sembra essere il suo futuro: il difensore belga, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con il Tottenham, e diversi club si sono messi sulle sue tracce. Tra questi c’è l’Inter, che già da tempo lo ha messo nel mirino. La concorrenza, tuttavia, non manca: secondo il Corriere dello Sport, il Napoli lo avrebbe inserito nella lista dei possibili sostituti di Koulibaly.