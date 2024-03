Condò: “Acerbi? Rispetto la sentenza e mi tengo il dubbio. Juan Jesus…”

Però la verità giudiziaria di questo fatto dice che il giudice non ha raggiunto la certezza, e qui non sono d’accordo con un’impostazione giuridica della giustizia sportiva che chiama in causa anche un certo grado di probabilità. E’ talmente infamante l’accusa di razzismo che io trovo corretto che se non hai la assoluta certezza che sia stata pronunciata quella frase devi mandare assolto per insufficienza di prove. Non si tratta di una formula piena.

Non c’è dubbio che i dubbi rimangono. Vorrei sapere con chi e quanti giocatori ha parlato il procuratore Chiné quando ha svolto la sua inchiesta. Perché abbiamo visto Juan Jesus, dopo aver parlato con Acerbi, parlare anche con altri giocatori dell’Inter. Vorrei sapere cosa si sono detti, che cosa gli hanno detto. Non abbiamo letto bene i vari labiali, io non sono un esperto di lettura dei labiali. Quindi non abbiamo capito se è stata detta quell’altra frase che considero l’altro cuore di questa storia: ‘per me è un insulto come un altro’.

Se effettivamente è stata pronunciata questa frase, trasforma quella che è una normale storia di trash stalking. Sappiamo benissimo che i giocatori in campo se ne dicono di ogni però esiste un limite che è quello del razzismo per il colore della pelle, per la religione, per l’orientamento sessuale, per la provenienza geografica. Ecco quello non è un insulto come un altro ma un insulto schifoso”.

