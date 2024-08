Condò: “Inter, rosa ampia per doppio obiettivo. Si cercherà…”

Paolo Condò, in studio a Skysport, ha parlato della rosa dell'Inter e del lavoro fatto dal club nerazzurro in estate, in realtà prima, con gli arrivi di giocatori come Taremi e Zielinski. "L'Inter ha una rosa ampia per competere su entrambi i fronti, in Italia e in Europa. L'Inter ha fatto la finale di CL due anni fa e viene da uno scudetto vinto con 19 punti di vantaggio Chiaro che l'obiettivo sarà ripetersi in Italia e provare ad andare più lontano in CL quando a livello di turn over venne penalizzata la Coppa", ha sottolineato il giornalista.