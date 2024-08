C'è anche la nuova proprietà dell'Inter a Marassi per l'inizio della nuova stagione. I Campioni d'Italia scenderanno in campo contro il Genoa sotto lo sguardo anche di Katherine Ralph, uno dei manager di Oaktree che si stanno occupando della gestione del club dopo il cambio di proprietà. Un segnale di vicinanza che si aggiunge al saluto affettuoso dell'ormai ex presidente Steven Zhang, arrivato via social nelle ultime ore.