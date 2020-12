Condò: “Inter, cinismo delle vincenti. Il calendario aiuta: la venuta della Juve a San Siro…”

Sulle pagine di Repubblica, Paolo Condò ha espresso le sue sensazioni sulla lotta scudetto all’indomani della vittoria dell‘Inter contro il Napoli, arrivata in contemporanea al pareggio di Milan e Juventus:

“I due pareggi servono al Milan per mantenere la testa davanti all’Inter, che le ha ripreso quattro punti in quattro giorni vincendo ieri uno scontro diretto col cinismo di cui sono spesso accreditate le squadre vincenti. Quello col Napoli è stato un match di scacchi a lungo prudente (…). Da qui a Natale il calendario, fin qui cordiale coi rossoneri, passa dalla parte dei nerazzurri: vivere le (brevi) feste in testa alla classifica consoliderebbe la situazione, in attesa che le due venute della Juve a San Siro disegnino a gennaio la gerarchia definitiva del girone d’andata“.

(Fonte: la Repubblica)