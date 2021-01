Condò: “Avevo dubbi su Conte per la Champions: ho rivisto l’Europeo con l’Italia, roba da fantascienza”

Il giornalista Paolo Condò ha parlato Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale, di Conte e del momento di Vidal nell’Inter:

“Vidal alla Juve con Conte era centrale, al Bayern e Barça era titolare spesso ma faceva parte del cast di supporto. Conte lo voleva ancora centrale, ma gli anni sono passati. Quando ho avuto dei dubbi su Conte per come stava andando in Champions, mi sono andato a rivedere quello che aveva fatto con l’Italia all’Europeo, una roba da fantascienza”.