Condò: “Conte leader da tempo di guerra. La gemma straordinaria è l’unica…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Crotone-Inter, il giornalista ha parlato del match dagli studi di Sky Sport

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Crotone-Inter , Paolo Condò dagli studi di Sky Sport ha parlato delle vittorie che Conte ha conseguito da allenatore. Questo il commento del giornalista: "Conte? In mezzo a queste perle (le vittorie di Conte, ndr) la gemma straordinaria di questo diadema è l'unica non vittoria e cioè la Nazionale".

"Non vorrei mancare di rispetto ai giocatori che tanto ci entusiasmarono, ma se guardate i valori individuali e la somma che ne venne fuori, è eccezionale. il timbro di Marotta? Si è visto soprattutto nella seconda parte della stagione, è stato un miracolo gestionale il fatto di arrivare a vincere lo scudetto in questo modo. A questi livelli riuscire ad avere l'accordo con tutti i giocatori, non è semplice. Nessun giocatore ha detto nulla. Conte l'ho sempre definito un leader da tempo di guerra, in una situazione da tutti contro riesce a dare il massimo come ha fatto quest'anno".