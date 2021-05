Crotone-Inter, le formazioni ufficiali: Conte sceglie Sensi, Darmian a sinistra

Tre punti per avvicinare l'opera d'arte, per toccare un sogno. Ecco le formazioni ufficiali di Crotone-Inter

Tre punti per avvicinare l'opera d'arte, per toccare un sogno. L'Inter si presenta allo Scida di Crotone pronta a mettere le mani sul 19° scudetto della sua storia (in attesa di Sassuolo-Atalanta). Conte opta per un paio di cambi rispetto alla partita di domenica scorsa a San Siro contro il Verona, vinta grazie a un gol di Darmian. E proprio l'ex Manchester United e Parma giocherà titolare sulla fascia sinistra, al posto di Ivan Perisic.