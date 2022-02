Condò: “Derby come l’andata: 3/4 Inter, 1/4 Milan. Questa la colpa nerazzurra”

Le parole del giornalista: "E' successo tutto a centrocampo: spariscono Brozovic e Kessie, Diaz ha migliorato molto, Vidal no"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così il derby di Milano terminato con la vittoria per 2-1 del Milan sull'Inter: "A spanne 5 minuti più o meno, ha ricordato il derby dell'andata: 3/4 dell'Inter, e il quarto finale del Milan. Già all'andata nel finale il Milan aveva avvicinato la vittoria, stavolta ha completato il colpo. Se dobbiamo fare la colpa all'Inter è non essere arrivata al dunque andando due gol in vantaggio. E' successo tutto a centrocampo: spariscono Brozovic e Kessie, Diaz ha migliorato molto, Vidal no".