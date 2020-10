Condò: “Derby? Il Milan ha due risultati su tre. L’Inter ha molte assenze, da capire come…”

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato dell’atteso derby in programma sabato. Questo il commento del giornalista: “Ci sarà anche un aspetto Covid. Da una parta Ibrahimovic ne è uscito, dall’altra l’Inter ha molte assenze, da vedere come Conte riuscirà a gestire. Siamo alla quarta giornata, non c’è nulla di decisivo nella partita. Premesso questo, è il Milan ad avere due risultati su tre, ha fatto tutto quello che doveva fare. Già un pareggio sarebbe un risultato che tiene molto accese tutto l’ottimismo e la speranza del Milan“.

(Sky Sport)