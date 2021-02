Condò: “Dzeko-Sanchez era chiaramente sbilanciata a favore dell’Inter. Capisco…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così della pace fatta. in casa Roma tra Edin Dzeko e il tecnico Paulo Fonseca: “A Roma hanno fatto un bel lavoro, Tiago Pinto è stata la chiave dell’armistizio fino a fine stagione Fonseca-Dzeko. Una volta che non sei riuscito a fare l’operazione Dzeko-Sanchez, che era chiaramente sbilanciata a favore dell’Inter e quindi che capisco la Roma abbia stoppato ad un certo punto, non puoi lasciare il bosniaco in tribuna. Fonseca deve riutilizzarlo”.