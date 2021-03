Condò: “Franato anche CR7. Juve, questo è un disastro finanziario. Sembrava…”

A Sky Sport dopo Juventus-Porto, Paolo Condò ha analizzato la prestazione dei bianconeri, eliminati agli ottavi di finale di Champions

"Prestazione grandiosa di Chiesa. Al contrario, così come all'andata, Cristiano Ronaldo è mancato. L'occasione di Morata subito dopo il vantaggio del Porto è stata la chiave in negativo. Per dieci minuti dopo il gol subito, la Juventus è stata un guscio di noce dentro una tempesta. L'operazione Ronaldo per adesso è negativa. Gli scudetti la Juventus li aveva vinti anche senza Ronaldo. Era stato preso per vincere la Champions League. Stavolta è franato anche lui. Secondo me, se facessi la domanda sul rinnovo di Cristiano Ronaldo a Paratici ora, la risposta sarebbe negativa. Dal punto di vista finanziario, questo è un disastro assoluto. La Juventus come l'Inter? I nerazzurri avevano il campionato in testa fin dall'inizio, i bianconeri volevano la Champions.