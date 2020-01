Inter, Condò su Eriksen: “Campione, lo vedo come l’erede di Sneijder. In Italia sarebbe…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha risposto così alla domanda sullo scambio Politano-Spinazzola:

“Il mio giudizio sullo scambio Politano-Spinazzola è che Eriksen è grande campione”, scherza Condò che poi aggiunge: “E’ un’oprazione win-win sia per l’Inter che per la Roma. Eriksen è di un altro livello rispetto ai giocatori di questo mercato e anche di quello di giugno. Se Eriksen arrivasse in Italia sarebbe uno dei 5 giocatori più forti del campionato. Nel Tottenham ha dimostrato di poter giocare in tante posizioni e di essere indispensabile. Più che Salah, a me viene in mente Sneijder e sappiamo come arrivò e cosa fece all’Inter. Lo vedo come suo erede”.