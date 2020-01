Spinazzola-Politano, Roma e Inter al lavoro per lo scambio. Numeri a confronto

Lo scambio Politano-Spinazzola è possibile. Inter e Roma sono al lavoro, insieme agli agenti dei due calciatori, per trovare l’intesa totale su formule e ingaggi, come racconta Skysport. E lo stesso canale satellitare ha messo a confronto i numeri dei due giocatori in questa stagione.

Il nerazzurro ha giocato 15 volte per un totale di 315 minuti (14% del totale delle gare giocate), il giallorosso ne ha giocate 16 ed ha totalizzato 929 minuti (41% delle gare disputate dalla sua squadra). L’interista non ha segnato mentre da Spinazzola è arrivata una rete. Il calciatore ex Sassuolo ha saltato due gare per infortunio mentre il giocatore del club della capitale ne ha saltate quattro. Per questo si è parlato di fragilità muscolare come una delle motivazioni che ha spinto la società romanista a dire subito sì allo scambio.

(Fonte: SS24)