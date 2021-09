Condò: “La fragilità di Sensi è costata ieri all’Inter la spinta finale per…”

L'analisi del giornalista: "I campioni d’Italia non hanno potuto sfruttare quella che è diventata l’arma assai poco segreta delle grandi"

Tra le pagine dell'edizione odierna di Repubblica, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così il pareggio dell'Inter sul campo della Sampdoria. Secondo il collega, una delle cause è stato l'infortunio di Stefano Sensi, "la cui fragilità è costata ieri all’Inter la spinta finale per mettere ko la Samp: costretti in 10 nello scorcio conclusivo del match per l’esaurimento delle sostituzioni, i campioni d’Italia non hanno potuto sfruttare quella che è diventata l’arma assai poco segreta delle grandi, i cinque cambi, che consente a chi ha una panchina lunga e valida di non perdere mai freschezza atletica mantenendo lo stesso livello tecnico", ha scritto.