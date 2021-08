Condò: “L’Inter può vincere il girone. Shakhtar? In 3a fascia c’era di meglio da pescare”

Paolo Condò ha commentato così il sorteggio di Champions League, che ha visto l'Inter estratta nel Gruppo D

"Al girone dell'Inter do 6,5 perché lo Shakhtar è fastidioso come terza squadra. C'era di meglio da pescare. Inter e Real, logicamente, sono le favorite, ma con De Zerbi la vittoria non te la porti da casa. L'Inter ha complessivamente un girone più difficile di quello della Juventus, ma paradossalmente ha più possibilità di vincere il girone".