Condò: “Handanovic? Il rendimento è sceso, ma la colpa del primo gol della Samp…”

Le parole del noto giornalista presente questa sera negli studi di Sky Sport prima delle gare di Champions League

Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dei gol subiti dall'Inter contro la Sampdoria: "Il secondo gol della Sampdoria è un capolavoro, ma sul primo gol c'è da parlare. Non del portiere, come erroneamente si è detto in questi giorni. Giusto ci sia questa lente su Handanovic, perché secondo me è sceso di rendimento in questi anni, ma non domenica scorsa. Il primo gol della Sampdoria è stato un problema dello schieramento dell'intero reparto".