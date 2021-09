Piccinini: “Handanovic? C’è sempre questa critica pronta con i fucili puntati. Ho letto…”

Ai microfoni di Amazon Prime, il giornalista parla delle critiche che negli ultimi tempi hanno toccato il portiere nerazzurro

Ai microfoni di Amazon Prime, Sandro Piccinini parla delle critiche che negli ultimi tempi hanno toccato Samir Handanovic . Il giornalista difende il portiere e capitano nerazzurro: "Lo scorso anno all'inizio su Handanovic c'era una pressione notevole. Poi però ha risposto alla grande, nella seconda parte del campionato è stato a volte decisivo. Come per tutti, non si può essere quello che si era a 20 anni o 25. Lui comunque ha mantenuto un livello notevole, però c'è sempre questa critica pronta con i fucili puntati".

"Nella partita con la Samp ho letto per esempio critiche per il gol di Augello, un tiro da tre metri, una bomba di sinistro al volo. Non mi è sembrato colpevole, eppure qualche frecciata gli è arrivata. L'importante è che lui non risenta di queste critiche".