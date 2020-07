SM boom: “Alaba due volte a Milano e ha incontrato l’Inter. E Marotta ha già la proposta”

Per ora è un sogno, ma l’Inter ci lavora da mesi. Marotta e Ausilio hanno da tempo aperto il file su David Alaba, che può giocare sia centrale che esterno. La novità più importante scoperta da SportMediaset, è che l’austriaco è stato a Milano due volte prima del lockdown per incontrare la dirigenza nerazzurra col padre che lo rappresenta e il super-agente Zahavi. Alaba costa 50 milioni e ha uno stipendio da 11 milioni lordi, ma andrà in scadenza l’anno prossimo: su di lui Real Madrid, Manchester City e PSG, ma l’Inter c’è e aspetta come per Eriksen. E potrebbe provare ad anticipare l’operazione se il Bayern accettasse uno scambio con Perisic più un robusto conguaglio, con uno stipendio da big per il calciatore.