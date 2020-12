Condò: “Inter, la benzina è finita troppo presto. Eriksen da mettere prima”

Paolo Condò, ospite di Sky Sport, ha analizzato le difficoltà incontrate dall’Inter contro lo Shakhtar Donetsk nel match disputato ieri sera. Questo il suo parere: “L’Inter è stata apprezzabile finché ha avuto benzina, ma la benzina è finita troppo presto. Si è visto che a questa squadra manca un piano B per delle situazioni in cui non riesce ad essere dominante come di solito. Eriksen? Lo avrei messo prima degli ultimi 6 minuti, un discorso fatto diecimila volte. Manca un tiratore ai nerazzurri, lo Shakhtar in area difendeva molto bene”.