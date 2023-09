Condò: “Inter e Milan sembrano avere mentalità diversa. Rispetto al Napoli…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Condò, giornalista di Sky Sport: "Per il Napoli beccare il Real Madrid non è una sfortuna, ma un'opportunità. Il Real è molto più pericoloso in primavera che in autunno quando gioca in Champions. Quantomeno, se il Napoli passerà agli ottavi, non potrà beccarli nel sorteggio e questa non è una cattiva notizia. Per me gli azzurri devono provare a vincere il girone e per me possono passare da primi. Non dimentichiamo le assenze di Courtois e Militao e in attesa di capire se il calendario renderà indisponibile anche Vinicius Jr, fuori per un mese e mezzo. Ancelotti è già promesso sposo del Brasile, questa sarà un'annata di transizione per il Real. Il compito sarà quello di rendere Bellingham sempre più centrale, in attesa di Mbappé del prossimo anno.