Paolo Condò, ospite di Sky Sport, ha parlato del cammino delle italiane in europa. Queste le sue parole: “L’Inter è molto più forte del Getafe. Nella prima mezz’ora però è stata sorpresa dagli spagnoli per il ritmo che hanno messo in campo. Questo è in generale un problema delle italiane ed un vantaggio delle squadre spagnole, che hanno finito il campionato circa venti giorni fa”.