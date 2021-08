Condò: “Inter squadra forte, la metto in prima fila. Inzaghi? Giusto mettergli pressione”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così di Inter, in vista dell'esordio contro il Genoa

"Oggi è l'ultimo spazio per le lacrime, da domani il passato non conta più. Inzaghi ha fatto tra il bene e il molto bene in 5 anni alla Lazio, si è parlato tante volte che potesse andare alla Juve per il rapporto di amicizia con Paratici. L'Inter è la grande chance della sua carriera, non la vedo più in pole ma in prima fila la metto. A Inzaghi è giusto dare un po' di pressione, la squadra è forte e se la può giocare".