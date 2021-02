Condò: “Inter-Lazio partita chiave, ci dirà una cosa molto importante. Noi sappiamo…”

A Sky Sport Paolo Condò parla di Inter-Lazio: "È una partita chiave nella storia del campionato"

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato di Inter-Lazio , partita chiave in ottica scudetto. Questo il commento del giornalista: "È una partita chiave nella storia del campionato perché se l'Inter batte la Lazio arriva a portata di sorpasso nel derby. Se l'Inter va in testa secondo me ha un ulteriore retrorazzo che la porta in avanti. Dall'altra parte se la Lazio vince a San Siro rientra nella lotta per lo scudetto, quello che non è riuscita a fare la Roma la settimana scorsa con la Juventus".

"È una partita che ci dirà una cosa molto importante e cioè se la lotta per il titolo sarà a quattro o a tre. Noi sappiamo che all'Inter a partire dalla scorsa estate, è successa una cosa che poi è diventata di dominio pubblico, e cioè questi problemi del gruppo Suning. Dentro al processo di crescita dell'Inter di questi anni, c'era anche l'allargamento della rosa. Ora anche l'Inter ha lo stesso problema della Lazio di non avere una rosa sufficientemente larga. Per esempio non ha un giocatore che possa far rifiatare Lukaku. Conte non fa giocare Pinamonti, evidentemente non ha le risposte che si aspettava e quindi Lukaku è costretto a giocare sempre".